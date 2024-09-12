Группа кораблей Балтфлота уничтожила условного противника на «Океане-2024»

Отряд кораблей Балтийского флота ликвидировал группу судов условного противника в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом доложили в Минобороны РФ. Манёвры выполнили малые ракетные корабли «Советск» и «Зелёный Дол».

«Группа <...> отработала нанесение ракетного удара по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей, и береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении», — говорится в сообщении.