Группа кораблей Балтфлота уничтожила условного противника на «Океане-2024»
Отряд кораблей Балтийского флота ликвидировал группу судов условного противника в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом доложили в Минобороны РФ. Манёвры выполнили малые ракетные корабли «Советск» и «Зелёный Дол».
«Группа <...> отработала нанесение ракетного удара по мишеням, имитирующим отряды боевых кораблей, и береговым объектам условного противника, расположенным на значительном удалении», — говорится в сообщении.
Помимо того, в ходе учений были произведены электронные запуски ракет комплекса «Калибр». Средства объективного контроля подтвердили успешное уничтожение всех целей. Моряки также прошли учения по борьбе за живучесть и работе против диверсии.
Напомним, учения ВМФ «Океан-2024» начались 10 и продлятся до 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин назвал их самыми масштабными за последние три десятка лет. Флот уже провёл пуски ракет «Оникс», «Уран» и «Калибр». Помимо этого, БРК «Бастион» отработали уничтожение судов.
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