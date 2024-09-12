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12 сентября, 10:24

Эксперт по ВМФ раскрыл непубличную цель военных учений «Океан-2024»

Эксперт Жаворонков: У учений «Океан-2024» есть публичная и непубличная цель

Решение о начале учений «Океан-2024», которые проводятся впервые за почти 40 лет, абсолютно логичное, уверен эксперт по ВМФ, историк флота Дмитрий Жаворонков. По его словам, у военных манёвров есть две цели: публичная и непубличная.

Публичные цели озвучены. Пока продолжаются боевые действия в рамках СВО, необходимо проверить взаимодействие флотов, но не только Северного и Тихоокеанского. В зоне внимания также Балтика, Каспий и Чёрное море. Эксперт подчеркнул, что масштабные учения затронут все оперативно-стратегические объединения ВМФ.

«Я полагаю, что по результатам этих учений и активного задействования корабельного состава могут быть приняты решения о дальнейшей модернизации ВМФ и изменениях в рамках промышленности гособоронзаказа», — раскрыл непубличную цель учений специалист.

В беседе с «Царьградом» он напомнил, что в России создана Морская коллегия при президенте, при этом аналогичная структура при правительстве действует уже давно и демонстрирует определённые результаты. Однако вопросы флота и кораблестроения — это всегда игра вдолгую и учения статут лакмусовой бумажкой их состояния, полагает военный эксперт.

Все цели уничтожены: Минобороны показало пуск «Калибра» на учениях «Океан-2024»
Все цели уничтожены: Минобороны показало пуск «Калибра» на учениях «Океан-2024»

Напомним, учения ВМФ «Океан-2024» стартовали 10 и продлятся до 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин назвал их самыми масштабными учениями за последние 30 лет. Флот уже провёл пуски ракет «Оникс», «Уран» и «Калибр». Кроме того, БРК «Бастион» отработали уничтожение судов.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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