Эксперт по ВМФ раскрыл непубличную цель военных учений «Океан-2024»

Решение о начале учений «Океан-2024», которые проводятся впервые за почти 40 лет, абсолютно логичное, уверен эксперт по ВМФ, историк флота Дмитрий Жаворонков. По его словам, у военных манёвров есть две цели: публичная и непубличная.

Публичные цели озвучены. Пока продолжаются боевые действия в рамках СВО, необходимо проверить взаимодействие флотов, но не только Северного и Тихоокеанского. В зоне внимания также Балтика, Каспий и Чёрное море. Эксперт подчеркнул, что масштабные учения затронут все оперативно-стратегические объединения ВМФ.

«Я полагаю, что по результатам этих учений и активного задействования корабельного состава могут быть приняты решения о дальнейшей модернизации ВМФ и изменениях в рамках промышленности гособоронзаказа», — раскрыл непубличную цель учений специалист.