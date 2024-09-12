Эксперт по ВМФ раскрыл непубличную цель военных учений «Океан-2024»
Эксперт Жаворонков: У учений «Океан-2024» есть публичная и непубличная цель
Решение о начале учений «Океан-2024», которые проводятся впервые за почти 40 лет, абсолютно логичное, уверен эксперт по ВМФ, историк флота Дмитрий Жаворонков. По его словам, у военных манёвров есть две цели: публичная и непубличная.
Публичные цели озвучены. Пока продолжаются боевые действия в рамках СВО, необходимо проверить взаимодействие флотов, но не только Северного и Тихоокеанского. В зоне внимания также Балтика, Каспий и Чёрное море. Эксперт подчеркнул, что масштабные учения затронут все оперативно-стратегические объединения ВМФ.
«Я полагаю, что по результатам этих учений и активного задействования корабельного состава могут быть приняты решения о дальнейшей модернизации ВМФ и изменениях в рамках промышленности гособоронзаказа», — раскрыл непубличную цель учений специалист.
В беседе с «Царьградом» он напомнил, что в России создана Морская коллегия при президенте, при этом аналогичная структура при правительстве действует уже давно и демонстрирует определённые результаты. Однако вопросы флота и кораблестроения — это всегда игра вдолгую и учения статут лакмусовой бумажкой их состояния, полагает военный эксперт.
Напомним, учения ВМФ «Океан-2024» стартовали 10 и продлятся до 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин назвал их самыми масштабными учениями за последние 30 лет. Флот уже провёл пуски ракет «Оникс», «Уран» и «Калибр». Кроме того, БРК «Бастион» отработали уничтожение судов.
Life.ru