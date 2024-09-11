Бригады БРК «Бастион» отработали уничтожение судов в ходе учений «Океан-2024»

Во время командно-штабных учений «Океан-2024» бригады БРК «Бастион» отработали запуски ракет по морским и наземным целям. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Манёвры выполнили военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы на полигоне в Калининградской области.

Пуски БРК «Бастион» в ходе учений «Океан-2024» в Калининградской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Пусковые установки, совершив марш, были сходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными указаниями, ракетчики нанесли удары по отряду кораблей условного противника, в роли которых выступили боевые корабли флота, выполняющие задачи в море, а затем скрытно сменили огневую позицию», — говорится в сообщении.

После перезарядки расчётам дали новые цели. Также ракетчики осуществили мероприятия по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства.