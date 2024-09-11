Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 06:24

Бригады БРК «Бастион» отработали уничтожение судов в ходе учений «Океан-2024»

Во время командно-штабных учений «Океан-2024» бригады БРК «Бастион» отработали запуски ракет по морским и наземным целям. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Манёвры выполнили военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы на полигоне в Калининградской области.

Пуски БРК «Бастион» в ходе учений «Океан-2024» в Калининградской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Пусковые установки, совершив марш, были сходу развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными указаниями, ракетчики нанесли удары по отряду кораблей условного противника, в роли которых выступили боевые корабли флота, выполняющие задачи в море, а затем скрытно сменили огневую позицию», — говорится в сообщении.

После перезарядки расчётам дали новые цели. Также ракетчики осуществили мероприятия по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства.

Все цели уничтожены: Минобороны показало пуск «Калибра» на учениях «Океан-2024»
Все цели уничтожены: Минобороны показало пуск «Калибра» на учениях «Океан-2024»

Недавно моряки Тихоокеанского и Северного флотов провели пуски ракет в рамках учений «Океан-2024». Манёвры попали на видео, использовались «Ониксы», «Ураны» и «Калибры». Всё прошло в штатном режиме.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Николай Рюмин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров