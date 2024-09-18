В НАТО заикнулись о создании центра управления воздушными операциями в Арктике

НАТО собирается создать объединённый центр управления воздушными операциями в Арктике. Такими планами поделился командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает издание Defense One (DO).

«Мы собираемся использовать эти близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, <...> я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединённый центр управления воздушными операциями», — сказал он в ходе дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции «Ассоциации воздушно-космических сил».

Как отметил Хекер, главнокомандующий объединёнными ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи поддержал эту идею. Однако по словам генерала, предложение о создании центра прежде всего следует представить руководству Североатлантического альянса.