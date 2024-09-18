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18 сентября, 10:05

В НАТО заикнулись о создании центра управления воздушными операциями в Арктике

DO: НАТО хочет создать центр управления воздушными операциями в Арктике

НАТО собирается создать объединённый центр управления воздушными операциями в Арктике. Такими планами поделился командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает издание Defense One (DO).

«Мы собираемся использовать эти близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, <...> я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединённый центр управления воздушными операциями», — сказал он в ходе дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции «Ассоциации воздушно-космических сил».

Как отметил Хекер, главнокомандующий объединёнными ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи поддержал эту идею. Однако по словам генерала, предложение о создании центра прежде всего следует представить руководству Североатлантического альянса.

Ранее в Пентагоне заявили, что США должны быть готовы к «стратегической конкуренции» в Арктике. Также Штаты в обновлённой стратегии заявили, что страна собирается проводить в регионе самостоятельные и международные военные учения.

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Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon

Наталья Демьянова
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