В НАТО заикнулись о создании центра управления воздушными операциями в Арктике
DO: НАТО хочет создать центр управления воздушными операциями в Арктике
НАТО собирается создать объединённый центр управления воздушными операциями в Арктике. Такими планами поделился командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает издание Defense One (DO).
«Мы собираемся использовать эти близкие отношения между арктическими странами и знания, которые вы приносите, чтобы это произошло. Таким образом, <...> я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединённый центр управления воздушными операциями», — сказал он в ходе дискуссии с представителями ВВС Швеции и Норвегии на конференции «Ассоциации воздушно-космических сил».
Как отметил Хекер, главнокомандующий объединёнными ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи поддержал эту идею. Однако по словам генерала, предложение о создании центра прежде всего следует представить руководству Североатлантического альянса.
Ранее в Пентагоне заявили, что США должны быть готовы к «стратегической конкуренции» в Арктике. Также Штаты в обновлённой стратегии заявили, что страна собирается проводить в регионе самостоятельные и международные военные учения.
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