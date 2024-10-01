В Кремле отреагировали на смену генсека НАТО
Песков: Смена генсека НАТО не повлияет на политику альянса
Назначение бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО никак не изменит политику Североатлантического альянса, он продолжит работать в этом же направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он работал», — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, послы стран-участниц альянса утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса 26 июня. Ранее его единственный конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, снял свою кандидатуру. Сегодня стало известно, что бывший премьер-министр Нидерландов стал 14-м генеральным секретарем НАТО вместо Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные 10 лет.
Life.ru