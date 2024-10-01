Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
Новый генсек НАТО Марк Рютте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / minpres
Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО вместо норвежца Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные 10 лет. Церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире военного блока на специальном заседании Североатлантического совета.
Столтенберг во время церемонии заявил, что во время его прихода в альянс в 2014 году, НАТО оказывала лишь небольшую поддержку Украине, сейчас же эта поддержка носит массивный характер. Он похвастался, что для её координации создан специальный штаб НАТО.
Послы стран НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека альянса 26 июня. Ранее его единственный соперник, президент Румынии Клаус Йоханнис, снял свою кандидатуру.