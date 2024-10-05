Авантюра под Курском обошлась ВСУ уже в 20,6 тысячи военных
МО: ВСУ за сутки потеряли более 400 военных и танк в Курской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 400 военных и 16 единиц бронетехники, в том числе танк. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 5 октября.
«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства и самоходная артиллерийская установка «Богдана», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве дополнили, что украинские войска лишились двух автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерной машины разграждения и бронированной ремонтно-эвакуационной машины. Кроме того, 17 бойцов ВСУ сдались в плен к российским военнослужащим.
Между тем всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли уже более 20650 военных. Также украинские войска лишились 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе восьми HIMARS и шести MLRS производства США, девяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), пяти транспортно-заряжающих машин, 44 станции РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы и трёх РЛС ПВО.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли более 300 солдат в Курской области. Также российские войска уничтожили четыре боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, в том числе две САУ Paladin производства США и шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer.
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