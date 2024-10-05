Авантюра под Курском обошлась ВСУ уже в 20,6 тысячи военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 400 военных и 16 единиц бронетехники, в том числе танк. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 5 октября.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства и самоходная артиллерийская установка «Богдана», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что украинские войска лишились двух автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерной машины разграждения и бронированной ремонтно-эвакуационной машины. Кроме того, 17 бойцов ВСУ сдались в плен к российским военнослужащим.

Между тем всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли уже более 20650 военных. Также украинские войска лишились 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе восьми HIMARS и шести MLRS производства США, девяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), пяти транспортно-заряжающих машин, 44 станции РЭБ, девяти РЛС контрбатарейной борьбы и трёх РЛС ПВО.