Разгром колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона

На опубликованных кадрах видно, как протяжённая колонна из украинских бронеавтомобилей с характерными треугольниками на бортах движется по асфальтированной дороге, въезжая в один из населённых пунктов в Курской области. Они попадают в засаду двух рассредоточенных БТР российской армии, которые открывают по противнику огонь. Колонна ВСУ пытается прорваться мимо на скорости, но многие из машин оказываются подбиты и тормозят в полях и лесопосадках, а бойцы вынуждены покидать бронированный транспорт.