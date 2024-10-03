Разгром колонны ВСУ двумя российскими БТР в Курской области сняли с дрона
Два российских БТР-82 разгромили колонну из 19 бронеавтомобилей ВСУ на марше в Курской области. Снятое с беспилотника видео опубликовал военный аналитический телеграм-канал Alex Parker Returns.
Пара российских БТР-84 громят колонну бронетехники ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Alex Parker Returns
На опубликованных кадрах видно, как протяжённая колонна из украинских бронеавтомобилей с характерными треугольниками на бортах движется по асфальтированной дороге, въезжая в один из населённых пунктов в Курской области. Они попадают в засаду двух рассредоточенных БТР российской армии, которые открывают по противнику огонь. Колонна ВСУ пытается прорваться мимо на скорости, но многие из машин оказываются подбиты и тормозят в полях и лесопосадках, а бойцы вынуждены покидать бронированный транспорт.
Ранее российские штурмовики группировки «Восток» взял в плен крупную группу бойцов ВСУ возле Угледара. Кадры колонны сдавшихся украинских солдат были сняты с беспилотника.
Telegram / Alex Parker Returns