За прошедшие сутки украинская армия потеряла ещё более 300 солдат в Курской области, а число ликвидированных боевиков за время вторжения достигло 19850. Также отражено пять попыток прорыва в направлении населённого пункта Новый Путь, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две САУ Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля», — рассказали представители ведомства.

Курская военная авантюра обернулась смертью в общей сложности уже для 19 850 военнослужащих ВСУ. Вместе с тем Украина потеряла 135 танков, 66 БМП, 98 БТР, 864 боевые бронемашины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства. Но и это не всё. К 3 октября российские военные здесь уничтожили девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО. Помимо этого ВСУ не досчитались 19 единиц инженерной и прочей техники, из них 11 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77 и двух бронированных ремонтно-эвакуационных машин.