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23 сентября, 11:03

«Не заботят исторические успехи»: Зеленский перед американцами оценил вылазку ВСУ в Курскую область

Зеленский заявил, что ему не интересен исторический успех атаки ВСУ под Курском

Прилетевший в США Владимир Зеленский признал, что нападение ВСУ на Курскую область не может считаться значительным успехом. Он отметил, что не уверен, повлияет ли как-то эта операция на завершение конфликта.

Зеленский заявил, что атака продемонстрировала возможности Киева перед его западными партнёрами. При этом он добавил, что ещё рано делать выводы о том, было ли это исторической неудачей или успехом.

«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», — сказал Зеленский в интервью журналу New Yorker.

Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области из РФ, их судьба неизвестна
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Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия за всё время своего вторжения в Курскую область потеряла уже более 15,5 тысячи военных, 124 танка и 121 артиллерийское орудие. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ, несмотря на общую безнадёжность своих усилий, до сих пор продолжают пытаться закрепиться на двух участках в Курской области, терпя при этом колоссальные потери.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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