«Не заботят исторические успехи»: Зеленский перед американцами оценил вылазку ВСУ в Курскую область

Прилетевший в США Владимир Зеленский признал, что нападение ВСУ на Курскую область не может считаться значительным успехом. Он отметил, что не уверен, повлияет ли как-то эта операция на завершение конфликта.

Зеленский заявил, что атака продемонстрировала возможности Киева перед его западными партнёрами. При этом он добавил, что ещё рано делать выводы о том, было ли это исторической неудачей или успехом.

«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», — сказал Зеленский в интервью журналу New Yorker.