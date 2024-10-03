Парад выжженной техники ВСУ на «дороге смерти» сняли с высоты птичьего полёта

Российские ВС опубликовали видео с дорогой в курском приграничье, на которой колонной стоит обуглившийся, искорёженный, а порой разорванный на куски транспорт украинской армии. Об этом сообщает проект «Судный День» по обучению и стажировке операторов дронов, а также по помощи в организации снабжения подразделений ВС России в своём телеграм-канале «Судоплатов».

«Дорога смерти» под Курском. Видео © Telegram / Судоплатов

Видео, снятое с беспилотника, вполне могло бы стать вводной сценой к фильму «Безумный Макс». Вдоль дороги в нескольких метрах друг от друга стоят 9 единиц разбитой техники украинских ВС, которые так и не смогли добраться до пункта назначения, и уже никогда не смогут.