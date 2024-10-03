Парад выжженной техники ВСУ на «дороге смерти» сняли с высоты птичьего полёта
ВС РФ показали «дорогу смерти», усыпанную выжженной техникой ВСУ под Курском
Российские ВС опубликовали видео с дорогой в курском приграничье, на которой колонной стоит обуглившийся, искорёженный, а порой разорванный на куски транспорт украинской армии. Об этом сообщает проект «Судный День» по обучению и стажировке операторов дронов, а также по помощи в организации снабжения подразделений ВС России в своём телеграм-канале «Судоплатов».
«Дорога смерти» под Курском. Видео © Telegram / Судоплатов
Видео, снятое с беспилотника, вполне могло бы стать вводной сценой к фильму «Безумный Макс». Вдоль дороги в нескольких метрах друг от друга стоят 9 единиц разбитой техники украинских ВС, которые так и не смогли добраться до пункта назначения, и уже никогда не смогут.
«Парад уничтоженной техники ВСУ в курском приграничье. Слаженная работа арты и операторов из Омерзительной 8. Парни смогли парализовать подвоз противника для группировки в населённом пункте Ольговка», — сказано в тексте публикации.
Владимир Зеленский в сентябре говорил, что вылазка в Курскую область проходит вполне успешно. В последнее время подобные тезисы от него стали звучать куда реже. Теперь он говорит, что триумфом Украины военную авантюру под Курском назвать сложно, однако эта атака продемонстрировала Западу, на что способен его Киев. Ценой чего? Ценой жизни почти 20 тысяч солдат ВСУ, которые уже отыграли свою роль в пьесе, главным актёром которой является сам лидер киевского режима.
Telegram / Судоплатов