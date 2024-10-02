Десять дронов и две ракеты сбиты над Курской областью
Вооружённые силы Украины не оставляют попыток прорваться через эшелонированную ПВО Курской области для нанесения ударов по объектам на территории России. За последние три часа зенитчики уничтожили над регионом две ракеты и десять беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
«Ещё четыре украинских БПЛА самолётного типа сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — гласит крайняя публикация чиновника в соцсетях.
Ракетная опасность на территории региона всё ещё не отменена. Местных жителей просят укрыться в помещениях без окон и дверей и ждать отбоя тревоги.
А минувшей ночью в результате удара FPV-дрона ВСУ ранения получили два жителя Белгородской области. Пострадавших с осколочными ранениями спины, лица и ног доставили в больницу, за их жизни борются медики.
VK / Минобороны России