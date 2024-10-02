Дрон ВСУ атаковал Белгородскую область и ранил двух мирных жителей

Украинский FPV-дрон атаковал село Тишанка Белгородской области в ночь на 2 октября. Ранения в результате атаки получили два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу», — написал чиновник.

Также осколки зацепили социальный объект, повредив остекление, кровлю и входную группу. Подробнее последствия прилёта будут фиксироваться в дневное время суток.