Дрон ВСУ атаковал Белгородскую область и ранил двух мирных жителей
Украинский FPV-дрон атаковал село Тишанка Белгородской области в ночь на 2 октября. Ранения в результате атаки получили два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу», — написал чиновник.
Также осколки зацепили социальный объект, повредив остекление, кровлю и входную группу. Подробнее последствия прилёта будут фиксироваться в дневное время суток.
Под удар ВСУ днём ранее угодил запорожский город Каменка-Днепровская. Боевики киевского режима вели прицельный огонь по больнице и библиотеке. К несчастью, среди гражданских есть погибшие и раненые.
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