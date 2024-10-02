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2 октября, 00:55

Дрон ВСУ атаковал Белгородскую область и ранил двух мирных жителей

Украинский FPV-дрон атаковал село Тишанка Белгородской области в ночь на 2 октября. Ранения в результате атаки получили два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина с осколочными ранениями спины и женщина с осколочными ранениями лица и ног попутным транспортом доставляются в районную больницу», — написал чиновник.

Также осколки зацепили социальный объект, повредив остекление, кровлю и входную группу. Подробнее последствия прилёта будут фиксироваться в дневное время суток.

Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ
Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ

Под удар ВСУ днём ранее угодил запорожский город Каменка-Днепровская. Боевики киевского режима вели прицельный огонь по больнице и библиотеке. К несчастью, среди гражданских есть погибшие и раненые.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / love4aya

Илья Пушкарев
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