ВСУ атаковали больницу и библиотеку в Запорожье, есть жертвы

Артиллерия ВС Украины ударила по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В результате артобстрела нацистов есть погибшие и раненные. Боевики ЗеРейха прицельным артиллерийским огнём били по городской больнице и библиотеке в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В результате прямого попадания снаряда бандеровцев в здание библиотеки был убит 31-летний местный мирный житель Алексей Б.»— говорится в его посте.

Парламентарий добавил, что ещё двое мирных жителей получили ранения — 72-летний мужчина и сотрудница обстрелянной библиотеки. У них раны от осколков, переломы и контузии. Удар снаряда повредил фасад здания городской больницы.