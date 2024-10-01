ВСУ атаковали больницу и библиотеку в Запорожье, есть жертвы
Рогов: ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожье, погиб мирный житель
Артиллерия ВС Украины ударила по городу Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В результате артобстрела нацистов есть погибшие и раненные. Боевики ЗеРейха прицельным артиллерийским огнём били по городской больнице и библиотеке в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В результате прямого попадания снаряда бандеровцев в здание библиотеки был убит 31-летний местный мирный житель Алексей Б.»— говорится в его посте.
Парламентарий добавил, что ещё двое мирных жителей получили ранения — 72-летний мужчина и сотрудница обстрелянной библиотеки. У них раны от осколков, переломы и контузии. Удар снаряда повредил фасад здания городской больницы.
На днях ВСУ устроили массированный обстрел населённых пунктов Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра. По словам главы региона Владимира Сальдо, целью атаки оказались Алёшки, Каховка, Новая Каховка, Любимовка, Малокаховка, Песчаное, Райское, Рыбальче, Солонцы и Софиевка, в общей сложности по ним ударили более чем 40 артиллерийскими снарядами.
Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen