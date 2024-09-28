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28 сентября, 16:05

«Выпустили более 40 снарядов»: ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть раненые

Сальдо: Два жителя Херсонской области пострадали при очередном обстреле ВСУ

Последствия очередного обстрела левобережья Херсонской области со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия очередного обстрела левобережья Херсонской области со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Украинские войска обстреляли левобережье Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате два человека получили ранения.

«Противник обстрелял Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Любимовку, Малокаховку, Песчаное, Райское, Рыбальче, Солонцы, Софиевку, выпустив более 40 артиллерийских снарядов», — написал Сальдо в телеграм-канале.

По его данным, в Алёшках ранение в ногу получил 38-летний местный житель. А в селе Райское Новокаховского городского округа пострадал 71-летнийпенсионер — его ранило в руку. Оба пострадавших в итоге были госпитализированы, добавил Сальдо.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецкую Народную Республику. В результате ранения получили 10 мирных жителей, включая подростка. По данным губернатора ДНР, в общей сложности противник выпустил порядка 90 боеприпасов.

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Наталья Демьянова
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