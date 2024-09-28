«Выпустили более 40 снарядов»: ВСУ обстреляли Херсонскую область, есть раненые

По его данным, в Алёшках ранение в ногу получил 38-летний местный житель. А в селе Райское Новокаховского городского округа пострадал 71-летнийпенсионер — его ранило в руку. Оба пострадавших в итоге были госпитализированы, добавил Сальдо.

