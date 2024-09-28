Пушилин: Десять жителей ДНР получили ранения в результате атак ВСУ

Десять мирных жителей, включая подростка, стали жертвами киевской агрессии 27 сентября в Донецкой Народной Республике. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Петровском районе Донецка тяжело ранен мужчина 1946 года, в Никитовском районе Горловки пострадали девушки 2005 и 2007 годов рождения, а также женщина 1985 года рождения. Кроме того, в Калининском районе из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадали женщины 1961 и 1991 годов рождения. В результате обстрелов повреждены десять жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.