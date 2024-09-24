Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгороду

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом второй раз в течение суток. Об этом вечером 24 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали четыре человека.

«Сегодня второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады скорой доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения города Белгорода», — говорится в публикации в телеграм-канале Гладкова.

Глава региона добавил, что из-за прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Всего в результате атаки повреждены 23 частных дома, три надворных постройки и пять автомобилей. Пожарные тушат очаги возгораний, на месте работает белгородский мэр Валентин Демидов. Власти разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и повреждённых домов, а также для родственников раненых и жителей района.

В последний раз ракетная опасность на территории региона действовала с 19:39 до 20:00.