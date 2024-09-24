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Регион
24 сентября, 17:49

Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по Белгороду

Гладков: ПВО сбила воздушные цели над Белгородом, пострадали четыре человека

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом второй раз в течение суток. Об этом вечером 24 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали четыре человека.

«Сегодня второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады скорой доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения города Белгорода», — говорится в публикации в телеграм-канале Гладкова.

Глава региона добавил, что из-за прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка. Всего в результате атаки повреждены 23 частных дома, три надворных постройки и пять автомобилей. Пожарные тушат очаги возгораний, на месте работает белгородский мэр Валентин Демидов. Власти разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и повреждённых домов, а также для родственников раненых и жителей района.

В последний раз ракетная опасность на территории региона действовала с 19:39 до 20:00.

Одной из пострадавших при обстреле Белгорода грозит ампутация, за её жизнь борются врачи
Одной из пострадавших при обстреле Белгорода грозит ампутация, за её жизнь борются врачи

Накануне три человека, включая подростка, погибли при обстреле ВСУ в районе Шебекино. Трагедия произошла в селе Архангельское.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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