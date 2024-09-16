Одной из пострадавших при обстреле Белгороде грозит ампутация, за её жизнь борются врачи

Одна из пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода на данный момент находится в операционной. За её жизнь борются врачи — у неё серьёзные повреждения рук и ног. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников на оперативном совещании.