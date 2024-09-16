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16 сентября, 07:47

Одной из пострадавших при обстреле Белгороде грозит ампутация, за её жизнь борются врачи

Одна из пострадавших при атаке на Белгород находится в тяжёлом состоянии

Одна из пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода на данный момент находится в операционной. За её жизнь борются врачи — у неё серьёзные повреждения рук и ног. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников на оперативном совещании.

«Она в настоящее время в операционной. Там травматические поражения верхних и нижних конечностей. Верхняя конечность, скорее всего, будет ампутирована. Была остановка сердца, проводились реанимационные мероприятия, успешно», — рассказал Иконников на совещании.

Восемь человек пострадали при ударе по Белгороду со стороны ВСУ
Восемь человек пострадали при ударе по Белгороду со стороны ВСУ

Напомним, утром 16 сентября киевский режим нанёс очередной удар по Белгороду. Повреждения в спальном районе попали на видео. Момент прилёта на паркинг с автомобилями также попал на запись с камеры на фасаде дома. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Известно, что в городе повреждены несколько квартир.

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Life.ru

Мария Любицкая
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