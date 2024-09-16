Одной из пострадавших при обстреле Белгороде грозит ампутация, за её жизнь борются врачи
Одна из пострадавших при атаке на Белгород находится в тяжёлом состоянии
Одна из пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода на данный момент находится в операционной. За её жизнь борются врачи — у неё серьёзные повреждения рук и ног. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников на оперативном совещании.
«Она в настоящее время в операционной. Там травматические поражения верхних и нижних конечностей. Верхняя конечность, скорее всего, будет ампутирована. Была остановка сердца, проводились реанимационные мероприятия, успешно», — рассказал Иконников на совещании.
Напомним, утром 16 сентября киевский режим нанёс очередной удар по Белгороду. Повреждения в спальном районе попали на видео. Момент прилёта на паркинг с автомобилями также попал на запись с камеры на фасаде дома. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Известно, что в городе повреждены несколько квартир.
Life.ru