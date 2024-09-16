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16 сентября, 05:33

Восемь человек пострадали при ударе по Белгороду со стороны ВСУ

Пострадавшие автомобили в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Пострадавшие автомобили в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

При утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранения получили восемь мирных жителей. Одна женщина в крайне тяжёлом состоянии, у других травмы средней тяжести, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои», — пишет Гладков.

От прямых попаданий загорелся дом и ещё более 15 автомобилей. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение. В 21 многоквартирном доме повреждено остекление. Повреждён газопровод.

Несколько квартир пострадали в жилом доме в Белгороде от атаки ВСУ
Несколько квартир пострадали в жилом доме в Белгороде от атаки ВСУ

Напомним, утром 16 сентября киевский режим нанёс очередной удар по Белгороду. Повреждения в спальном районе попали на видео. Момент прилёта на паркинг с автомобилями также попал на запись с камеры на фасаде дома.

Николай Рюмин
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