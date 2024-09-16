Восемь человек пострадали при ударе по Белгороду со стороны ВСУ

При утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранения получили восемь мирных жителей. Одна женщина в крайне тяжёлом состоянии, у других травмы средней тяжести, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу. Самые настоящие герои», — пишет Гладков.