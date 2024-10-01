В ВСУ зазвучали угрозы развернуть орудия на Киев Пленный ВСУ Диденко: Украинские солдаты готовы развернуть орудия в сторону Киева 1 октября, 07:47 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия находится на грани того, чтобы оставить линию фронта и пойти устраивать переворот в Киеве из-за провальной политики собственных властей. Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко.

«Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. Сейчас в Украине людей хватают на улице, уже невыносимо. Людей просто вылавливают вот так, где хочется — с домов забирают, с работы забирают, из магазинов людей забирают. У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — заявил он.

Диденко призвал украинских солдат сложить оружие и дать бой настоящему врагу народа, засевшему в Киеве. Пленный напомнил, что власти Украины погрязли в коррупции, зарабатывают деньги на затягивании конфликта, тогда как простые ребята должны за них погибать. Сам Диденко сдался в плен вместе с сослуживцами ещё в начале сентября, попав в окружение российских войск.

Ранее попавший в российский плен солдат ВСУ Максим Шевченко рассказал, что хотел дезертировать в первый день службы. По его словам, украинское правительство пытается выстлать телами личного состава путь к победам, которыми «там и не пахнет».

Авторы Татьяна Миссуми