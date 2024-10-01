Иностранные наёмники ВСУ угодили в лесной капкан Армии России и бежали, бросив товарищей
Под Кременной наёмники ВСУ угодили в засаду к ВС РФ, часть ликвидирована
Несколько иностранных наёмников ВСУ ликвидирована во время засады, которую ВС РФ устроили для них в лесу под Кременной в ЛНР. Выжившие легионеры пустились в бега, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры
«Группа наёмников, судя по перехватам, англоязычная, попала в засаду. Это всё было в районе лесов кременских. Часть из них погибла на месте, ещё несколько человек скрылись в лесу», — сообщили в силовых структурах.
Там отметили, что группа наёмников имела солидное снаряжение, а также была хорошо вооружена. Когда на них из засады напали российские солдаты, никто из наймитов не попытался вытащить из-под огня раненых боевых товарищей.
Ранее командир спецназ «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении ещё одной группы иностранных наёмников ВСУ в Курской области. По его словам, среди них также было немало легионеров из дружественных России стран.
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