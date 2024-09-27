Часть иностранных наемников, которая вторглась на курскую землю в рядах Вооружённых сил Украины, уже уничтожена российскими войсками. Легионеры были законной целью, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов после слива данных наёмников ВСУ из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии.

«То, что наёмники были из этих стран, которые перечислены, это для нас не секрет. Мы были в курсе этого. Эти наёмники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», — заметил Алаудинов в беседе с ТАСС.

Генерала не удивляет, что под Курском нашли наёмников и из дружественных стран. По его словам, США делают всё для их подготовки. По плану американцев, этих легионеров хотят «обкатать» в рядах ВСУ, а потом использовать для свержения власти на родине. Враг делает свою работу, и он делает повсеместно, вербуя представителей дружественных России стран, заключил Алаудинов.