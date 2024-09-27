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27 сентября, 05:22

21-летний чемпион ММА убит на задании со спецназом ВСУ в Курской области

Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец убит в боях в Курской области

Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец. Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрій Найда

Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец. Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрій Найда

Чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец ликвидирован в ходе боёв на стороне ВСУ в Курской области. О смерти 21-летнего бойца сообщил Комитет Верховной рады по делам молодёжи и спорта.

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели молодого спортсмена, чемпиона Украины по ММА Назария Гаврильца из Калушской громады, Ивано-Франковской области. Назарий отдал свою жизнь, выполняя спецзадание на территории Курской области РФ», — сказано в заявлении Комитета.

Спортсмен был старшим оператором группы спецназа ВСУ. В Раде уточнили, что он ликвидирован ещё 12 сентября. Депутат Калушского городского совета Андрей Найда рассказал, что его тело доставили на родину. О похоронах чемпиона он сообщил 26 сентября.

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Ранее стало известно о том, что в одном из освобождённых от присутствия ВСУ сёл курского региона нашли труп украинского военного, он лежал в промышленном холодильнике. Предположительно, его сослуживцы решили не брать с собой тело погибшего товарища при отступлении.

Андрей Бражников
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