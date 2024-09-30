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30 сентября, 11:33

Пенсионер-наёмник из США признал вину в участии в конфликте на стороне ВСУ

Пенсионер Стефан Хаббард из Соединённых Штатов, которого судят в Москве по обвинению в участии в военном конфликте на Украине в качестве наёмника, признал свою вину. Об этом рассказывает РИА «Новости».

«Да, я согласен с предъявленным обвинением», — заявил 72-летний Хаббард.

По версии следствия, Хаббард получал в территориальной обороне зарплату не менее тысячи долларов. Мужчина был обучен и снабжён оружием. Провоевал он недолго, до апреля 2022 года, когда его схватили бойцы ВС РФ.

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Известно, что Хаббард переехал на Украину в 2014 году, где проживал с женщиной, которая вскоре ушла от старика-—«разбойника». В феврале 2022 года он реализовал преступный замысел и вступил в ряды ВСУ в качестве иностранного наёмника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Николай Рюмин
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