В Москве начался суд над 72-летним американским наёмником ВСУ
Московский суд рассматривает дело 72-летнего наёмника ВСУ из США
Стефан Джеймс Хаббард (Стивен Джеймс Хамберд). Обложка © Телеграм / Colonelcassad
Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 72-летнего американского гражданина Стефана Хаббарда, который в качестве иностранного легионера принимал участие в конфликте РФ и Украины на стороне ВСУ.
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации — Стивен Джеймс Хамберд) является уроженцем штата Мичиган. Имеет гражданство США, пенсионер. На Украину переехал в 2014 году, после чего жил там вместе с женщиной, которая позже ушла от него. Хаббарда доставила в Мосгорсуд военная полиция. Прокурор во время заседания попросила суд арестовать его на полгода, поскольку американец может пропасть с радаров, воспрепятствовать производству по уголовному делу и продолжить заниматься прежней деятельностью.
«Ходатайство удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 6 месяцев, до 26 марта 2025 года», — огласила судья вердикт.
Согласно российскому законодательству, за участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде тюремного срока от 7 до 15 лет.
Ранее Генпрокуратура России установила личности ещё двух наймитов из ВСУ. Француз Гийом Андреони и грузин Алеко Хецуриани были объявлены в международный розыск за участие в боях против ВС РФ. При этом первому заплатили сумму, эквивалентную 3,1 миллиона, а второму – 1,4 миллиона рублей.