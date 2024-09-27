В Москве начался суд над 72-летним американским наёмником ВСУ

Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 72-летнего американского гражданина Стефана Хаббарда, который в качестве иностранного легионера принимал участие в конфликте РФ и Украины на стороне ВСУ.

Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации — Стивен Джеймс Хамберд) является уроженцем штата Мичиган. Имеет гражданство США, пенсионер. На Украину переехал в 2014 году, после чего жил там вместе с женщиной, которая позже ушла от него. Хаббарда доставила в Мосгорсуд военная полиция. Прокурор во время заседания попросила суд арестовать его на полгода, поскольку американец может пропасть с радаров, воспрепятствовать производству по уголовному делу и продолжить заниматься прежней деятельностью.

«Ходатайство удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 6 месяцев, до 26 марта 2025 года», — огласила судья вердикт.

Согласно российскому законодательству, за участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях предусмотрено наказание в виде тюремного срока от 7 до 15 лет.