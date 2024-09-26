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26 сентября, 06:49

Ппольский отряд ВСУ в Богуславке не пережил смертоносный налёт истребителей России

ВС РФ уничтожили пункт дислокации польских наёмников ВСУ в Харьковской области

Армия ВС РФ смогла уничтожить пункт временной дислокации польских наёмников ВСУ на Украине. Иностранный отряд не пережил смертоносный налёт истребителей России, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигму.

Российские лётчики атаковали село Богуславка Харьковской области. Там и находилось логово иностранцев, а точнее в административных зданиях населённого пункта. Наши асы нанесли удар по противнику с помощью четырёх авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции. ВСУ потеряли до 40 иностранных наёмников, сообщает собеседник агентства.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что авиация РФ разбомбила предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. До этого там изготавливались и обслуживались авиационные газотурбинные двигатели для авиации ВСУ. Бойцы нанесли удар с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, артиллерии и ракетных войск.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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