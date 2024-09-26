Армия ВС РФ смогла уничтожить пункт временной дислокации польских наёмников ВСУ на Украине. Иностранный отряд не пережил смертоносный налёт истребителей России, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигму.

Российские лётчики атаковали село Богуславка Харьковской области. Там и находилось логово иностранцев, а точнее в административных зданиях населённого пункта. Наши асы нанесли удар по противнику с помощью четырёх авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции. ВСУ потеряли до 40 иностранных наёмников, сообщает собеседник агентства.