Ппольский отряд ВСУ в Богуславке не пережил смертоносный налёт истребителей России
ВС РФ уничтожили пункт дислокации польских наёмников ВСУ в Харьковской области
Армия ВС РФ смогла уничтожить пункт временной дислокации польских наёмников ВСУ на Украине. Иностранный отряд не пережил смертоносный налёт истребителей России, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигму.
Российские лётчики атаковали село Богуславка Харьковской области. Там и находилось логово иностранцев, а точнее в административных зданиях населённого пункта. Наши асы нанесли удар по противнику с помощью четырёх авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции. ВСУ потеряли до 40 иностранных наёмников, сообщает собеседник агентства.
Ранее Life.ru рассказал о том, что авиация РФ разбомбила предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. До этого там изготавливались и обслуживались авиационные газотурбинные двигатели для авиации ВСУ. Бойцы нанесли удар с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, артиллерии и ракетных войск.
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