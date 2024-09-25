Минобороны: ВСУ потеряли до 580 бойцов в боях с группой «Центр» ВС РФ в ДНР

За минувшие сутки потери ВС Украины в зоне ответственности группы «Центр» ВС РФ составили до 580 человек личного состава. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

«Отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й и 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооружённых формирований противника составили до 580 военнослужащих», — указано в сводке ведомства.

Также ВСУ потеряли боевой бронированный автомобиль, четыре обычных авто, 152-мм САУ «Акация», четыре 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30. В министерстве добавили, что группировка продолжает продвигаться вглубь украинской обороны, она нанесла удары по скоплениям военнослужащих и техники четырёх бригад противника у населённых пунктов Клебан-Бык, Горняк, Зоряное и Щербиновка ДНР.