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25 сентября, 09:55

Минобороны: ВСУ потеряли до 580 бойцов в боях с группой «Центр» ВС РФ в ДНР

За минувшие сутки потери ВС Украины в зоне ответственности группы «Центр» ВС РФ составили до 580 человек личного состава. Об этом проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

«Отразили десять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 100-й и 151-й механизированных бригад ВСУ. Потери вооружённых формирований противника составили до 580 военнослужащих», — указано в сводке ведомства.

Также ВСУ потеряли боевой бронированный автомобиль, четыре обычных авто, 152-мм САУ «Акация», четыре 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30. В министерстве добавили, что группировка продолжает продвигаться вглубь украинской обороны, она нанесла удары по скоплениям военнослужащих и техники четырёх бригад противника у населённых пунктов Клебан-Бык, Горняк, Зоряное и Щербиновка ДНР.

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Ранее стало известно о том, что армия России нанесла удар по заводу «Запоржсталь» в подконтрольной Киеву части Запорожской области. На территории предприятия находилась крупная партия поставленной Западом военной техники: танки, САУ и РСЗО. Атака была совершена в момент выгрузки вооружений из эшелона.

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Юрий Лысенко
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