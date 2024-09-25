Российская армия ударила по заводу «Запорожсталь» прямо в момент выгрузки бронетехники ВСУ

Российские ВС атаковали завод «Запорожсталь» в Запорожье, где украинская армия хранила большое количество западной военной техники. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска накрыли в копровом цеху завода «Запорожсталь», который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, вражескую технику и боеприпасы, после чего последовали множественные повторные детонации», — рассказал Рогов.

С его слов, цех был заполнен западной военной техникой, в том числе танками, самоходными артиллерийскими установками и РСЗО. Согласно сведениям Рогова, удар нанесён в момент выгрузки большого количества бронетехники из эшелона.