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Регион
25 сентября, 05:37

Российская армия ударила по заводу «Запорожсталь» прямо в момент выгрузки бронетехники ВСУ

ВС РФ нанесли удар по заводу «Запорожсталь», куда ВСУ пригоняли западную технику

Российские ВС атаковали завод «Запорожсталь» в Запорожье, где украинская армия хранила большое количество западной военной техники. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска накрыли в копровом цеху завода «Запорожсталь», который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, вражескую технику и боеприпасы, после чего последовали множественные повторные детонации», — рассказал Рогов.

С его слов, цех был заполнен западной военной техникой, в том числе танками, самоходными артиллерийскими установками и РСЗО. Согласно сведениям Рогова, удар нанесён в момент выгрузки большого количества бронетехники из эшелона.

Сводки СВО: Концлагеря хунты в Курской области, окружение Угледара, эвакуация под Харьковом, гибель наёмников, ситуация 25 сентября
Сводки СВО: Концлагеря хунты в Курской области, окружение Угледара, эвакуация под Харьковом, гибель наёмников, ситуация 25 сентября

Ранее Владимир Рогов заявил, что российским солдатам удалось прорвать оборону ВСУ и зайти в кварталы на окраинах Угледара. Теперь боевые действия ведутся уже в самом населённом пункте. Город имеет большое стратегическое значение, так как расположен на стыке двух фронтов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Владимир Озеров
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