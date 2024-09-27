Россия установила личности ещё двух наёмников ВСУ и объявила охоту за их головами

Наёмники из Франции и Грузии Гийом Андреони и Алеко Хецуриани объявлены в международный розыск за участие в боях с Российской армией на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Гражданин Грузии Алеко Хецуриани и француз Гийом Андреони объявлены в международный розыск. Оба заочно обвиняются в том, что на протяжении двух лет воевали на стороне Украины в качестве наёмников. Разница лишь в том, что первому заплатили 3,1 миллиона рублей, а второму – 1,4 миллиона», – информирует ведомстве.