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27 сентября, 06:03

Россия установила личности ещё двух наёмников ВСУ и объявила охоту за их головами

РФ объявила в розыск наёмников ВСУ из Франции и Грузии Андреони и Хецуриани

Наёмники из Франции и Грузии Гийом Андреони и Алеко Хецуриани (справа налево). Фото © Генпрокуратура РФ

Наёмники из Франции и Грузии Гийом Андреони и Алеко Хецуриани (справа налево). Фото © Генпрокуратура РФ

Наёмники из Франции и Грузии Гийом Андреони и Алеко Хецуриани объявлены в международный розыск за участие в боях с Российской армией на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Гражданин Грузии Алеко Хецуриани и француз Гийом Андреони объявлены в международный розыск. Оба заочно обвиняются в том, что на протяжении двух лет воевали на стороне Украины в качестве наёмников. Разница лишь в том, что первому заплатили 3,1 миллиона рублей, а второму – 1,4 миллиона», – информирует ведомстве.

Прокуратура ДТР уточнила, что уголовные дела в отношении иностранных легионеров ВСУ рассмотрит Верховный суд республики.

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Ранее в международный розыск также были объявлены двое членов Русского добровольческого корпуса*. Они участвовали в вылазках на территорию Белгородской и Брянской областей в 2023 году и причастны к гибели мирного населения.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Андрей Бражников
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