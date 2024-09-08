Сообщники актёра Канахина* по РДК объявлены в международный розыск

Ещё два члена проукраинской организации «Русский добровольческий корпус»* объявлены в федеральный и международный розыски, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Весной 2023 года боевики участвовали в вылазках РДК на территорию приграничных регионов РФ, составив компанию бывшему актёру из «Глухаря» Кириллу Канахину**.

Источники агентства уточнили, что речь идёт об уроженцах Ярославской и Кемеровской областей Алексее Огурцове и Александре Галанове. Им инкриминируются три тяжких преступления против общественной безопасности по статьям о теракте, а также незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

«Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск», — поделились с ТАСС.