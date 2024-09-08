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8 сентября, 03:07

Сообщники актёра Канахина* по РДК объявлены в международный розыск

Двое членов РДК* объявлены в международный розыск и заочно арестованы в России

Бывший актёр Кирилл Канахин (справа) и его сообщник во время вылазки на территорию Брянской области. Обложка © Telegram / TrackANaziMerc

Бывший актёр Кирилл Канахин (справа) и его сообщник во время вылазки на территорию Брянской области. Обложка © Telegram / TrackANaziMerc

Ещё два члена проукраинской организации «Русский добровольческий корпус»* объявлены в федеральный и международный розыски, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Весной 2023 года боевики участвовали в вылазках РДК на территорию приграничных регионов РФ, составив компанию бывшему актёру из «Глухаря» Кириллу Канахину**.

Источники агентства уточнили, что речь идёт об уроженцах Ярославской и Кемеровской областей Алексее Огурцове и Александре Галанове. Им инкриминируются три тяжких преступления против общественной безопасности по статьям о теракте, а также незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

«Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск», — поделились с ТАСС.

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Напомним, что пособники ВСУ проникли в приграничное село Любечане Брянской области в марте 2023 года, убив местного жителя. В мае того же года та же группа совершила вылазку и в Белгородчину, где пострадали 12 гражданских. Среди диверсантов быстро узнали актёра из «Глухаря» Кирилла Канахина**. Гособвинение запросило для него пожизненное заключение.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Илья Пушкарев
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