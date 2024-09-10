Ронин из США получил серьёзный срок в России за участие в боях на стороне ВСУ
Суд в РФ заочно приговорил американского наёмника ВСУ к 14 годам лишения свободы
Американский наёмник ВСУ Пол, приговорённый к 14 годам заочно в РФ. Обложка © Telegram / Следком
Американскому наёмнику, воевавшему на стороне ВСУ, заочно вынесли приговор. Ему вменяют 14 лет лишения свободы за совершения преступления против мира и безопасности. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«На основании доказательств, собранных СК РФ, суд заочно вынес приговор гражданину США Малдонадо Майклу Полу, признанному виновным в наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с июля 2022 по февраль 2024 года Малдонадо принимал активное участие в боях против ВС РФ, таким образом поддерживая конфликт. На Украину он прибыл с целью заработка денег, уточнили в СК. Наёмник добровольно вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей Зимнего похода ВСУ, прошёл там подготовку и взял позывной Zafer Ronin («Зафер Ронин»).
Малдонадо объявлен в международный розыск.
Ранее в силовых структурах рассказали об особой жестокости наёмников ВСУ под Курском. Там замечены боевики из США, Польши и Франции.