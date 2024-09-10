Ронин из США получил серьёзный срок в России за участие в боях на стороне ВСУ

Американскому наёмнику, воевавшему на стороне ВСУ, заочно вынесли приговор. Ему вменяют 14 лет лишения свободы за совершения преступления против мира и безопасности. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«На основании доказательств, собранных СК РФ, суд заочно вынес приговор гражданину США Малдонадо Майклу Полу, признанному виновным в наёмничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с июля 2022 по февраль 2024 года Малдонадо принимал активное участие в боях против ВС РФ, таким образом поддерживая конфликт. На Украину он прибыл с целью заработка денег, уточнили в СК. Наёмник добровольно вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей Зимнего похода ВСУ, прошёл там подготовку и взял позывной Zafer Ronin («Зафер Ронин»).

Малдонадо объявлен в международный розыск.