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9 сентября, 20:37

Тату Тайсона не помогло: Израильского наёмника заочно арестовали в ДНР за помощь ВСУ

Израильский наёмник Денис Десятник объявлен в розыск и заочно арестован в ДНР

Денис Десятник. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Денис Десятник. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Гражданин Израиля Денис Десятник, участвующий в украинском конфликте на стороне ВСУ, объявлен в международный розыск и заочно арестован в ДНР. Соответствующее заявление сделала прокуратура республики.

По данным следствия, ветеран ЦАХАЛ примкнул к приспешникам киевского режима в 2022 году. Услуги наёмника щедро оплачивались — за участие в боях он получил свыше 1,9 миллиона рублей.

«Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте). <...> Десятник объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в надзорном органе.

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Ранее в международный розыск также были объявлены двое членов Русского добровольческого корпуса*. Они участвовали в вылазках на территорию Белгородской и Брянской областей в 2023 году и причастны к гибели мирного населения.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Илья Пушкарев
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