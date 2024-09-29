Воюющие на стороне ВСУ наёмники из Грузии и Польши похитили пенсионера из села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Как рассказал эвакуированный сосед потерпевшего, пожилого мужчину держали в подвале.

По его словам, 6 августа в ходе вторжения в Курскую область в составе украинских войск находились иностранцы, в том числе из Грузии и Польши. В то время в Черкасском Поречном вовсю происходила эвакуация местных жителей.

«Сосед остался, он попал к ним в плен, и его забрали в подвал», — рассказал свидетель в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что похищенному помог сбежать ВСУшник, а затем пенсионер полями смог добраться до российских военных.