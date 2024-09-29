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29 сентября, 09:28

Житель Курской области рассказал, как наёмники ВСУ похитили дедушку и забрали его в подвал

РИАН: Наёмники из Грузии и Польши похитили пенсионера из Курской области

Воюющие на стороне ВСУ наёмники из Грузии и Польши похитили пенсионера из села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Как рассказал эвакуированный сосед потерпевшего, пожилого мужчину держали в подвале.

По его словам, 6 августа в ходе вторжения в Курскую область в составе украинских войск находились иностранцы, в том числе из Грузии и Польши. В то время в Черкасском Поречном вовсю происходила эвакуация местных жителей.

«Сосед остался, он попал к ним в плен, и его забрали в подвал», — рассказал свидетель в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что похищенному помог сбежать ВСУшник, а затем пенсионер полями смог добраться до российских военных.

В МИД заявили о наличии списка россиян, которых захватили ВСУшники под Курском
В МИД заявили о наличии списка россиян, которых захватили ВСУшники под Курском

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ захватывают жителей приграничных населённых пунктов Курской области. По её словам, сведения о создании Киевом концлагерей для мирного населения подтверждены родственниками пострадавших. Среди заложников — дети, женщины и инвалиды.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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