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27 сентября, 14:35

Раскрыт гонорар американского наёмника ВСУ, которого судят в Москве

Прокурор: Воевавшему в ВСУ американскому наёмнику Хаббарду платили $1 тысячу

Стефан Джеймс Хаббард (Стивен Джеймс Хамберд). Обложка © Телеграм / Colonelcassad

Стефан Джеймс Хаббард (Стивен Джеймс Хамберд). Обложка © Телеграм / Colonelcassad

Американскому пенсионеру Стефану Хаббарду платили тысячу долларов в месяц за то, что он воевал на украинской стороне в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области. Мужчине выдвинули соответствующие обвинения, сообщил прокурор на заседании Мосгорсуда.

«В феврале 2022 у Хаббарда в Изюме возник преступный умысел, направленный на участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих Российской Федерации», — заявила прокурор.

По словам гособвинителя, Хаббард участвовал в вооружённом конфликте из-за денег.

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Напомним, ранее в Москве начался суд над 72-летним американским наёмником ВСУ. Его обвиняют в принятии участия в конфликте РФ и Украины на стороне ВСУ. Хаббард является уроженцем Мичигана. На Украине мужчина проживал с 2014 года. Он может получить тюремный срок от 7 до 15 лет.

Наталья Афонина
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