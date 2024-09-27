Раскрыт гонорар американского наёмника ВСУ, которого судят в Москве

Американскому пенсионеру Стефану Хаббарду платили тысячу долларов в месяц за то, что он воевал на украинской стороне в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области. Мужчине выдвинули соответствующие обвинения, сообщил прокурор на заседании Мосгорсуда.

«В феврале 2022 у Хаббарда в Изюме возник преступный умысел, направленный на участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих Российской Федерации», — заявила прокурор.

По словам гособвинителя, Хаббард участвовал в вооружённом конфликте из-за денег.