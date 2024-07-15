Военный эксперт раскрыл гонорары иностранных наёмников в рядах ВСУ

Сражающимся в рядах ВСУ иностранным наёмникам платят около 1500 долларов ежесуточно. Об этом рассказал военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук, добавив, что контингент солдат удачи состоит преимущественно из граждан Польши.

"Наёмников из стран НАТО очень много. Больше всего поляков, затем идут англичане, французы, американцы. Есть и немцы. Среди немцев, воюющих на Украине, есть две категории. Первая — это советники, инструкторы, которые обслуживают технику: БМП, танки, бронированные гаубицы. Вторая — это бывшие военные, прибывшие кто за драйвом, кто за деньгами", — пояснил военный эксперт в беседе с "Лентой.ру".

По словам Матвийчука, формально работа наёмников оплачивается из украинского бюджета, но фактически это делают страны Запада. Каждая из них перечисляет деньги в общий фонд, откуда средства уже направляются на оплату услуг наёмных бойцов. По информации полковника, за сутки боёв солдатам удачи платят порядка полутора тысяч долларов.