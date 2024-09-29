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29 сентября, 08:14

«Были как мясо»: Пленный призвал украинцев бежать с фронта

Пленный солдат ВСУ признался, что хотел дезертировать в первый день

Попавший в российский плен солдат ВСУ Максим Шевченко хотел дезертировать в первый день службы. Видео с ним приводит Минобороны РФ.

Рассказ пленного Максима Шевченко. Видео © Минобороны РФ

«Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда... Тем, кто не воюет советую не идти никуда, а тем, кто воюет — скорее бежать», — заявил пленный.

Также Шевченко добавил, что украинское правительство пытается выстлать телами личного состава путь к победам, которыми «там и не пахнет».

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Недавно пленный военнослужащий 17-й танковой бригады украинских войск Иван Золоторев рассказал, как пройдя 15-минутную комиссию оказался под миномётным огнём в Курской области. Он уверяет, что вся группа бойцов не имела даже малейшей подготовки.

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Минобороны РФ

Николай Рюмин
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