«Были как мясо»: Пленный призвал украинцев бежать с фронта
Пленный солдат ВСУ признался, что хотел дезертировать в первый день
Попавший в российский плен солдат ВСУ Максим Шевченко хотел дезертировать в первый день службы. Видео с ним приводит Минобороны РФ.
Рассказ пленного Максима Шевченко. Видео © Минобороны РФ
«Мы были как мясо простое. Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда... Тем, кто не воюет советую не идти никуда, а тем, кто воюет — скорее бежать», — заявил пленный.
Также Шевченко добавил, что украинское правительство пытается выстлать телами личного состава путь к победам, которыми «там и не пахнет».
Недавно пленный военнослужащий 17-й танковой бригады украинских войск Иван Золоторев рассказал, как пройдя 15-минутную комиссию оказался под миномётным огнём в Курской области. Он уверяет, что вся группа бойцов не имела даже малейшей подготовки.
Минобороны РФ