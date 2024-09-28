Украинским военнослужащим, прошедшим обучение НАТО, приходится месяцами ожидать танки Leopard в тылу на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказал пленный механик-водитель Владимир Кузько.

Украинский военнослужащий рассказал, что некоторые из его боевых товарищей ездили обучаться управлению танками Leopard. Курсы длились около 30 дней.

«Отучились, а теперь либо нема техники, либо нема экипажа [в достаточном количестве]», — рассказал военнопленный в беседе с РИА «Новости».

Кузько также отметил, что чаще всего у ВСУ экипажи неполные, либо же простаивают без техники долгие месяцы. На некоторые направления, например, Донецкое, западная техника не доставляется вовсе. В роте военнопленного обещанных Abrams и Leopard не видели, использовались только Т-64.