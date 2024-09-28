Сальдо: ВСУ ослаблены на Херсонском направлении из-за переброски сил

Украинские войска ослаблены на Херсонском направлении ослаблены, рассказал в беседе с РИА «Новости» губернатор области Владимир Сальдо. Часть их подразделений была переброшена на Донбасс и Курскую область.

По его словам, физическая активность ВСУ в регионе уменьшилась, однако обстрелы левобережья продолжаются. На правом берегу Днепра украинские войска проводят стандартные оборонительные мероприятия, но возведение крупных укреплений не наблюдается, как и подготовки к масштабным попыткам переправы.