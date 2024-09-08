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8 сентября, 12:53

Тайные «‎крепости» ВСУ в пригороде Херсона попали под смертоносный шторм России

Подполье: Армия России атаковала пункты дислокации ВСУ в пригороде Херсона

Удары по военным объектам нанесли ВС РФ в пригороде подконтрольного Киеву Херсона. Вечером 7 сентября там прогремел взрыв в стороне микрорайона ХБК, сообщает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Взрыв был сдвоенный: в том направлении пишут, что удар пришёлся по ТРЦ «Фабрика», крышу которого в своих целях используют ВСУ для запуска дронов и наблюдению за микрорайоном «Дачи» на нашем берегу Днепра. Второй взрыв в паре десятков метров в направлении строительного супермаркета «Эпицентр», который используется ВСУ как склад», — рассказал Лебедев.

В результате атаки под удар попали психоневрологический дом-интернат, автобаза и общежитие по улице Широкая, которые использовались Украиной как пункты дислокации личного состава, место стоянки и ремонта военной техники. По сведениям сопротивления, погибло не меньше 70-ти военных. Часть раненых вывезли в Херсон, а стабилизированных – в Николаев.

Главные новости СВО: ВСУ готовятся к открытию новых фронтов, атакам под Николаевом и у Херсона, ситуация на 7 сентября
Главные новости СВО: ВСУ готовятся к открытию новых фронтов, атакам под Николаевом и у Херсона, ситуация на 7 сентября

Подобны взрывы также были слышны в Херсоне 30 и 31 августа. Информации о погибших и пострадавших нет. Также нет информации о конкретном объекте, по которому был нанесён удар. В городе не стали объявлять воздушную трувогу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Наталья Афонина
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