Тайные «‎крепости» ВСУ в пригороде Херсона попали под смертоносный шторм России

Удары по военным объектам нанесли ВС РФ в пригороде подконтрольного Киеву Херсона. Вечером 7 сентября там прогремел взрыв в стороне микрорайона ХБК, сообщает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Взрыв был сдвоенный: в том направлении пишут, что удар пришёлся по ТРЦ «Фабрика», крышу которого в своих целях используют ВСУ для запуска дронов и наблюдению за микрорайоном «Дачи» на нашем берегу Днепра. Второй взрыв в паре десятков метров в направлении строительного супермаркета «Эпицентр», который используется ВСУ как склад», — рассказал Лебедев.

В результате атаки под удар попали психоневрологический дом-интернат, автобаза и общежитие по улице Широкая, которые использовались Украиной как пункты дислокации личного состава, место стоянки и ремонта военной техники. По сведениям сопротивления, погибло не меньше 70-ти военных. Часть раненых вывезли в Херсон, а стабилизированных – в Николаев.