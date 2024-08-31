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31 августа, 14:40

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится. При этом воздушная тревога в районах, которые контролирует Киев в Херсонской области, не объявлялась.

В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 31 августа взрывы прогремели в Киеве. Они повторились и утром. Также взрывы прозвучали в Броварах Киевской области, в Сумах и в Кременчуге Полтавской области.

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Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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