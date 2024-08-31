Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
В подконтрольном Киеву городе Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
Других подробностей не приводится. При этом воздушная тревога в районах, которые контролирует Киев в Херсонской области, не объявлялась.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 31 августа взрывы прогремели в Киеве. Они повторились и утром. Также взрывы прозвучали в Броварах Киевской области, в Сумах и в Кременчуге Полтавской области.
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