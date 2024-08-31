Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Киеве вновь прогремели мощные взрывы. Перед этим в украинской столице в четвёртый раз за сутки была объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ.
Ранее в ночь на субботу сирены в Киеве звучали три раза. Украинские СМИ уже сообщали о взрывах в столице. В настоящее время воздушная тревога звучит сразу в нескольких регионах Незалежной.
Ранее Life.ru уже писал, что в ночь на 31 августа прогремели взрывы в Киеве. Также сообщалось о взрывах в других регионах страны. В частности, они раздались в Броварах Киевской области, в Сумах и в Кременчуге Полтавской области.
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