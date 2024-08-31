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Регион
31 августа, 05:29

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве вновь прогремели мощные взрывы. Перед этим в украинской столице в четвёртый раз за сутки была объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ.

Ранее в ночь на субботу сирены в Киеве звучали три раза. Украинские СМИ уже сообщали о взрывах в столице. В настоящее время воздушная тревога звучит сразу в нескольких регионах Незалежной.

Ранее Life.ru уже писал, что в ночь на 31 августа прогремели взрывы в Киеве. Также сообщалось о взрывах в других регионах страны. В частности, они раздались в Броварах Киевской области, в Сумах и в Кременчуге Полтавской области.

Взрывы во второй раз прозвучали в Кременчуге
Взрывы во второй раз прозвучали в Кременчуге
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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Иван Косицын
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