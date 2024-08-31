Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

В Киеве вновь прогремели мощные взрывы. Перед этим в украинской столице в четвёртый раз за сутки была объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ.

Ранее в ночь на субботу сирены в Киеве звучали три раза. Украинские СМИ уже сообщали о взрывах в столице. В настоящее время воздушная тревога звучит сразу в нескольких регионах Незалежной.