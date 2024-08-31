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Регион
31 августа, 03:34

Взрывы во второй раз прозвучали в Кременчуге

Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области второй раз за ночь. Об этом сообщают украинские СМИ.

Также они раздались в Светловодске Кировоградской области. В регионе действует воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Черкасская области.

В Киеве раздались взрывы
В Киеве раздались взрывы

О взрывах в Броварах и Кременчуге сообщалось ранее. Их причины неизвестны, официальных комментариев от властей по данному факту не поступало.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Оксана Попова
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