Взрывы во второй раз прозвучали в Кременчуге
Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области второй раз за ночь. Об этом сообщают украинские СМИ.
Также они раздались в Светловодске Кировоградской области. В регионе действует воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Черкасская области.
О взрывах в Броварах и Кременчуге сообщалось ранее. Их причины неизвестны, официальных комментариев от властей по данному факту не поступало.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff