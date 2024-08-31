Взрывы во второй раз прозвучали в Кременчуге

Взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области второй раз за ночь. Об этом сообщают украинские СМИ.

Также они раздались в Светловодске Кировоградской области. В регионе действует воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Черкасская области.