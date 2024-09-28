С улицы — под Курск: Пленный рассказал, как был без подготовки брошен в бой с ВС РФ
Пленный ВСУ Золоторев: Прохождение медкомиссии в ТЦК занимает 15 минут
Во время мобилизации в ВСУ призывники проходят медкомиссию всего 15 минут. Об этом рассказал пленный военнослужащий 17-й танковой бригады украинских войск Иван Золоторев. Боец признался, что сам попал на фронт буквально с улицы: «шёл на работу, и [ТЦК] на микроавтобусе сзади подъехали».
Пленный солдат ВСУ Иван Золоторев. Видео © Минобороны РФ
«И всё, некуда было убежать. Предложили обновить данные, как говорится. За 15 минут всё прошли, всех врачей», — сказал боец.
Боец добавил, что попался в плен в курском приграничье, куда был заброшен командованием без какой-либо подготовки. Его группе приказали охранять непонятный подвал, который потом оказался складом боекомплекта. Во время обстрела российских войск неподготовленные солдаты киевс режима прятались по окопам, а после решили сдаться.
Пленный боец ВСУ Николай Тягон раскрыл, что большинство его сослуживцев не хотят воевать с Российской армией и пытаются дезертировать сразу же, как представляется такая возможность. Сам он сдался при первом приближении ВС РФ.
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