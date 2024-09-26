Пленный боец ВСУ признался, что большинство его сослуживцев мечтает дезертировать

Пленный боец ВСУ Николай Тягон заявил, что многие его сослуживцы не хотят воевать с Российской армией и пытаются дезертировать сразу же, как представляется такая возможность. Кадры допроса опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Украинский военнопленный о настрое в ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Планов на военную карьеру Николай не строил, начать её мужчине помогли сотрудники ТЦК, поймав на улице и забрав в военкомат для прохождения медкомиссии, как и многих его сограждан. Справедливости ради, стоит отметить, что Тягон оказался более везучим, чем большинство прочих новоиспечённых бойцов ВСУ, которых бросают в зону боевых действий практически без подготовки. Николая готовили месяц — учили рыть окопы и стрелять из автомата.

Особо воевать Тягону не пришлось — ему и нескольким товарищам поставили задачу охранять объект возле ЛБС. Как только они поняли, что приближаются российские военные, то решили не погибать понапрасну и сдались в плен.