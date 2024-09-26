Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 19:11

Пленный боец ВСУ признался, что большинство его сослуживцев мечтает дезертировать

Военнопленный ВСУ Тягон: На Украине все пытаются сбежать, никто не хочет воевать

Пленный боец ВСУ Николай Тягон заявил, что многие его сослуживцы не хотят воевать с Российской армией и пытаются дезертировать сразу же, как представляется такая возможность. Кадры допроса опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Украинский военнопленный о настрое в ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Планов на военную карьеру Николай не строил, начать её мужчине помогли сотрудники ТЦК, поймав на улице и забрав в военкомат для прохождения медкомиссии, как и многих его сограждан. Справедливости ради, стоит отметить, что Тягон оказался более везучим, чем большинство прочих новоиспечённых бойцов ВСУ, которых бросают в зону боевых действий практически без подготовки. Николая готовили месяц — учили рыть окопы и стрелять из автомата.

Особо воевать Тягону не пришлось — ему и нескольким товарищам поставили задачу охранять объект возле ЛБС. Как только они поняли, что приближаются российские военные, то решили не погибать понапрасну и сдались в плен.

Пленный боец ВСУ нашёл способ остановить мобилизацию на Украине
Пленный боец ВСУ нашёл способ остановить мобилизацию на Украине

Ранее другой военнопленный заявил, что руководство ВСУ обманом отправило личный состав на вторжение в Курскую область. Военнослужащим обещали поручить охрану границы, на деле же — бросили в медленно смыкающуюся западню.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров