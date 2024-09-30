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30 сентября, 03:13

Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ

Посёлок Октябрьский Белгородского района был атакован украинским беспилотником. В результате удара погиб боец самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Врачи до последнего боролись за жизнь бойца, но, к сожалению, он скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы.

«От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родным и близким...», — выразил соболезнования губернатор.

Также в результате атаки пострадал мирный житель, который получил ожоги предплечья и голеней. Ему была оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи на месте, но от госпитализации он отказался.

Информация о последствиях инцидента продолжает уточняться. Администрация начнёт подомовой обход в светлое время суток.

Почти 40 частных домов получили повреждения при ударе ВСУ по Белгороду
Почти 40 частных домов получили повреждения при ударе ВСУ по Белгороду

Ранее ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам Белгородской области. Пострадали двое мирных жителей, в том числе 8-летняя девочка.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Анатолий Цейко
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