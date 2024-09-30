Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ
Посёлок Октябрьский Белгородского района был атакован украинским беспилотником. В результате удара погиб боец самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Врачи до последнего боролись за жизнь бойца, но, к сожалению, он скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы.
«От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родным и близким...», — выразил соболезнования губернатор.
Также в результате атаки пострадал мирный житель, который получил ожоги предплечья и голеней. Ему была оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи на месте, но от госпитализации он отказался.
Информация о последствиях инцидента продолжает уточняться. Администрация начнёт подомовой обход в светлое время суток.
Ранее ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам Белгородской области. Пострадали двое мирных жителей, в том числе 8-летняя девочка.
Telegram / Настоящий Гладков