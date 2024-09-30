Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ

Посёлок Октябрьский Белгородского района был атакован украинским беспилотником. В результате удара погиб боец самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Врачи до последнего боролись за жизнь бойца, но, к сожалению, он скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы.

«От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родным и близким...», — выразил соболезнования губернатор.

Также в результате атаки пострадал мирный житель, который получил ожоги предплечья и голеней. Ему была оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи на месте, но от госпитализации он отказался.

Информация о последствиях инцидента продолжает уточняться. Администрация начнёт подомовой обход в светлое время суток.