Почти 40 частных домов получили повреждения при ударе ВСУ по Белгороду
Губернатор Гладков: Число раненых при ударе ВСУ по Белгороду выросло до пяти
Последствия удара ВСУ по Белгороду 24 сентября. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до пяти. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждения также получили около 40 частных домов.
Последствия удара ВСУ по Белгороду 24 сентября. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
«Количество раненых увеличилось до пяти. За помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Бригада СМП доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. После оказания необходимой медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение», — написал чиновник в телеграм-канале.
На данный момент известно о повреждении 37 частных домов, 21 автомобиля, шести надворных построек и газопровода. На месте работают специалисты экстренных служб.
Об ударе ВСУ по Белгороду Life.ru сообщал ранее. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Также известно, что из-за прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка.