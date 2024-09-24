Почти 40 частных домов получили повреждения при ударе ВСУ по Белгороду

Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до пяти. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждения также получили около 40 частных домов.

Последствия удара ВСУ по Белгороду 24 сентября. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Количество раненых увеличилось до пяти. За помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Бригада СМП доставила пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. После оказания необходимой медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение», — написал чиновник в телеграм-канале.

На данный момент известно о повреждении 37 частных домов, 21 автомобиля, шести надворных построек и газопровода. На месте работают специалисты экстренных служб.