Раненого военкора «Известий» Кулагу будут оперировать в московской клинике
Раненого в ДНР военного корреспондента газеты «Известия» Дениса Кулагу будут оперировать в одной из клиник Москвы. Журналиста уже доставляют в столицу автомобильным медтранспортом.
Пострадавший в результате атаки дрона ВСУ сотрудник издания рассказал коллегам о своём самочувствии перед отправкой. По словам военкора, сейчас он чувствует себя хорошо. После реабилитации Кулага планирует вернуться в зону СВО.
«Всё хорошо, спасибо всем, кто оказал поддержку. Спасибо тем, кто помогал, всем ребятам. Сейчас осталась операция, восстановление, и дальше в работу», — поделился он.
Подготовка к транспортировке военкора в Москву. Видео © Telegram / IZ.RU
Корреспондент «Известий» получил серьёзные ранения обеих ног, ожоги и переломы 30 сентября, сопровождая российских военных под Часовым Яром. Это не первый случай, когда Кулага оказывается на волоске от гибели. В Кремле уверены, что киевский режим устраивает намеренную охоту на российских журналистов в зоне СВО.
Telegram / IZ.RU