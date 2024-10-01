Раненого военкора «Известий» Кулагу будут оперировать в московской клинике

Раненого в ДНР военного корреспондента газеты «Известия» Дениса Кулагу будут оперировать в одной из клиник Москвы. Журналиста уже доставляют в столицу автомобильным медтранспортом.

Пострадавший в результате атаки дрона ВСУ сотрудник издания рассказал коллегам о своём самочувствии перед отправкой. По словам военкора, сейчас он чувствует себя хорошо. После реабилитации Кулага планирует вернуться в зону СВО.

«Всё хорошо, спасибо всем, кто оказал поддержку. Спасибо тем, кто помогал, всем ребятам. Сейчас осталась операция, восстановление, и дальше в работу», — поделился он.