«Специально гоняются»: В Кремле отреагировали на ранение ещё одного военкора в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал российских военных репортёров и корреспондентов, которые освещают события спецоперации, быть максимально осторожными во время работы, особенно на территориях боевых действий. Об этом он сказал в беседе с газетой «Известия», комментируя ранение военкора Дениса Кулаги в ДНР.

«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков пожелал Кулаге скорейшего выздоровления, а также призвал всех военных репортёров к осторожности и аккуратности.