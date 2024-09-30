«Специально гоняются»: В Кремле отреагировали на ранение ещё одного военкора в зоне СВО
Песков заявил, что ВСУ пытаются преднамеренно уничтожить российских военкоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал российских военных репортёров и корреспондентов, которые освещают события спецоперации, быть максимально осторожными во время работы, особенно на территориях боевых действий. Об этом он сказал в беседе с газетой «Известия», комментируя ранение военкора Дениса Кулаги в ДНР.
«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков пожелал Кулаге скорейшего выздоровления, а также призвал всех военных репортёров к осторожности и аккуратности.
Напомним, ранее стало известно о ранении военкора Дениса Кулаги в зоне СВО. По предварительной информации, репортёр пострадал из-за прилёта FPV-дрона ВСУ под Часовым Яром в ДНР. Журналист получил переломы и ожоги.
Life.ru