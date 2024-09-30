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30 сентября, 15:45

«Специально гоняются»: В Кремле отреагировали на ранение ещё одного военкора в зоне СВО

Песков заявил, что ВСУ пытаются преднамеренно уничтожить российских военкоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал российских военных репортёров и корреспондентов, которые освещают события спецоперации, быть максимально осторожными во время работы, особенно на территориях боевых действий. Об этом он сказал в беседе с газетой «Известия», комментируя ранение военкора Дениса Кулаги в ДНР.

«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане ВСУ ничем не гнушаются, за многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков пожелал Кулаге скорейшего выздоровления, а также призвал всех военных репортёров к осторожности и аккуратности.

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Напомним, ранее стало известно о ранении военкора Дениса Кулаги в зоне СВО. По предварительной информации, репортёр пострадал из-за прилёта FPV-дрона ВСУ под Часовым Яром в ДНР. Журналист получил переломы и ожоги.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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