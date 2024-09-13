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13 сентября, 19:27

Пожать им руку: Поддубный хочет встретиться со своими спасителями из Курской области

Поддубный выразил желание встретиться с людьми, спасшими его в Курской области

Российский военкор ВГТРК Евгений Поддубный выразил желание встретиться с людьми, которые спасли его в Курской области. Об этом журналист сообщил во время встречи с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым, главой НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и представителями прессы.

«Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам. <...> Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил её. <...> Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо», — поделился он.

Военный корреспондент добавил, что в обстоятельствах, когда поблизости находится противник, посадить к себе в автомобиль незнакомого человека, залитого кровью — очень смелый поступок. И если бы его спасители не решились на это, то журналист бы почти наверняка погиб.

Также Поддубный поблагодарил медиков — как курских, так и столичных. По его словам, их профессионализм сохранил жизни многим раненым, которых в первые дни вторжения ВСУ в регион доставляли из Курской области в московские больницы.

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Напомним, что Евгений Поддубный был серьёзно ранен в Курской области 7 августа, когда его машину атаковал украинский FPV-дрон. Сперва в Сети появились сообщения о его гибели, однако вскоре они были опровергнуты, а некоторое время спустя была опубликована запись с видеорегистратора авто, водитель которого спас раненого военкора. Позже Поддубный дал интервью, в котором рассказал, что в тот день избежал смерти два раза, ведь через несколько минут после того, как он покинул место происшествия, его автомобиль атаковал ещё один ударный БПЛА ВСУ.

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Telegram / Московская медицина

Юрий Лысенко
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