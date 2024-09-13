Глава Склифа предупредил, что военкору Поддубному придётся возвращаться на перевязки
Директор НИИ Склифосовского Петриков: Поддубному придётся приходить на перевязки
Военный корреспондент Евгений Поддубный, которого ранее в пятницу, 13 сентября, выписали после долгой реабилитации, всё равно будет приходить на перевязки. Об этом сообщил журналистам директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.
По его словам, главная проблема в выздоровлении военкора была связана с глубокими ожогами, которые, как правило, трудно поддаются лечению.
Директор НИИ имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал о состоянии здоровья выписанного сегодня военкора Евгения Поддубного. Видео © Телеграм/ Официальный аккаунт Департамента здравоохранения города Москвы
«Он всё равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что всё так хорошо пошло», — рассказал Петриков.
Напомним, что автомобиль Поддубного был атакован украинским FPV-дроном в Курской области 7 августа. В Сеть попало видео с камеры видеорегистратора автомобиля, водитель которого пришёл раненому журналисту на помощь. Как рассказал шофёр, военкор в тот день избежал смерти дважды — спустя несколько минут после того как его увезли с места происшествия, ВСУ вновь ударили беспилотником по горящей машине журналиста.
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