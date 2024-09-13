Глава Склифа предупредил, что военкору Поддубному придётся возвращаться на перевязки

Военный корреспондент Евгений Поддубный, которого ранее в пятницу, 13 сентября, выписали после долгой реабилитации, всё равно будет приходить на перевязки. Об этом сообщил журналистам директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

По его словам, главная проблема в выздоровлении военкора была связана с глубокими ожогами, которые, как правило, трудно поддаются лечению.

Директор НИИ имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков рассказал о состоянии здоровья выписанного сегодня военкора Евгения Поддубного. Видео © Телеграм/ Официальный аккаунт Департамента здравоохранения города Москвы